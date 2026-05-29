Москва29 мая Вести.Участники саммита ЕАЭС в Казахстане подписали пакет документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что перечень подписанных документов будет опубликован отдельно.

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан 27 мая с государственным визитом, а 29 мая принял участие в основных мероприятиях саммита ЕАЭС. Рабочая программа лидеров была очень насыщенной: после завершения заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе обсуждение ключевых вопросов интеграции продолжилось в расширенном формате.

К заседанию в расширенном составе присоединились главы делегаций государств - наблюдателей при ЕАЭС. В их числе были президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.