Москва8 сен Вести.Трое новомучеников - юристов, расстрелянных после Петроградского процесса 1922 года, являются образцом профессионального долга. Об этом ИС "Вести" заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Это люди - представители нашей юридической профессии, которые незаслуженно пострадали и были лишены жизни за то, что осуществляли свой профессиональный долг. Очень отрадно, что церковь этот подвиг по достоинству оценила. На сегодняшний день эти люди являются святыми. Для нас являются образцом профессионального долга, очень мужественно вели себя на процессе сказал он

В Министерстве юстиции освятили уникальную икону трех новомучеников - юристов, расстрелянных после Петроградского процесса 1922 года. Один был адвокатом, другой - профессором права, третий - чиновником, принявшим монашеский постриг.