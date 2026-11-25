Чукотка стала лидером по размеру социальных пенсий среди регионов РФ Чукотка возглавила рейтинг регионов РФ по среднему размеру социальных пенсий

Москва25 ноя Вести.Чукотский автономный округ, Магаданская область и Камчатский край возглавили рейтинг российских регионов по среднему размеру социальных пенсий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По актуальным на 1 октября 2026 года данным, на Чукотке средний размер социальных пенсий составил 28 184 рубля, в Магаданской области – 25 679 рублей, а на Камчатке – 25 499 рублей.

После них идут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (23 434 рубля), Сахалинская область (22 686 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (22 212 рублей), Мурманская область (21 893 рубля), Якутия (21 714 рублей), затем Ненецкий автономный округ (20 897 рублей) и Тюменская область (20 706 рублей).

Самый маленький размер социальных пенсий зафиксирован в Крыму – 14 320 рублей, Пензенской области – 14 346 рублей, Кабардино-Балкарии – 14 375 рублей, Брянской области – 14 491 рубль и Чувашии – 14 546 рублей.

В среднем по стране показатель повысился по сравнению с предыдущим годом – 16 568 рублей против прошлогодних 15 514 рублей.