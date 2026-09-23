Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычном спектакле Хаматова отказалась играть в спектакле "Бред" Ионеско на русском языке

Москва23 сен Вести.Актриса Чулпан Хаматова отклонила предложения сыграть постановку по пьесе Эжена Ионеско "Бред" на русском языке во время гастролей по Европе. Об этом она рассказала в интервью New York Times (NYT).

Свой отказ она объяснила особенностями персонажа.

Я не смогла бы сыграть эту героиню из "Бреда" на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков заявила актриса

По словам актрисы, перенос спектакля на русский потребовал бы фактически заново выстроить ее героиню.

Хаматова переехала из России в Латвию в 2022 году. Ранее она заявила, что ей стыдно не иметь статус иноагента.