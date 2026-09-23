Москва23 сенВести.Актриса Чулпан Хаматова отклонила предложения сыграть постановку по пьесе Эжена Ионеско "Бред" на русском языке во время гастролей по Европе. Об этом она рассказала в интервью New York Times (NYT).
Свой отказ она объяснила особенностями персонажа.
Я не смогла бы сыграть эту героиню из "Бреда" на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенковзаявила актриса
По словам актрисы, перенос спектакля на русский потребовал бы фактически заново выстроить ее героиню.
Хаматова переехала из России в Латвию в 2022 году. Ранее она заявила, что ей стыдно не иметь статус иноагента.