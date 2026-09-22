Татьяне Брухуновой не дали визу для поездки в Италию

Супруге Евгения Петросяна отказали в визе для поездки в Италию Татьяне Брухуновой не дали визу для поездки в Италию

Москва22 сен Вести.Жена народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что ей впервые не дали визу для поездки в Италию.

Брухунова поделилась, что такой исход стал для нее неожиданностью, так как причину отказа ей не объяснили. По ее словам, такой случай с ней произошел впервые за 13 лет путешествий по Европе.

Я должна была отправиться в компании прекрасных девушек на фэшн-уикенд в Милан. Но мне не дали визу рассказала жена юмориста в соцсетях

Ранее Брухунова поделилась с подписчиками "курьезной" ситуацией, произошедшей с ней в одном из московских театров.