На Украине заменили русскую речь Эмили Блант в фильме Спилберга на итальянскую

В украинской версии фильма Эмили Блант вместо русского заговорила по-итальянски На Украине заменили русскую речь Эмили Блант в фильме Спилберга на итальянскую

Москва29 июл Вести.Русскую речь актрисы Эмили Блант в фильме "День разоблачения" режиссера Стивена Спилберга украинцы заменили на итальянскую. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написала Ольга Скабеева, сообщает ИС "Вести".

Актриса Эмили Блан несколько месяцев учила русский язык для фильма Спилберга "День разоблачения", но украинцы обнулили ее старания. Перевели все на итальянский и полностью исказили сцену американского режиссера. Ненависть к русским победила искусство написала она

Ранее сообщалось, что украинское государственное агентство по вопросам кино отказало в регистрации для показа картинам с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева – "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза, "Довод" Кристофера Нолана и "Терминал" Стивена Спилберга.