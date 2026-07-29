Москва29 июлВести.Русскую речь актрисы Эмили Блант в фильме "День разоблачения" режиссера Стивена Спилберга украинцы заменили на итальянскую. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написала Ольга Скабеева, сообщает ИС "Вести".
Актриса Эмили Блан несколько месяцев учила русский язык для фильма Спилберга "День разоблачения", но украинцы обнулили ее старания. Перевели все на итальянский и полностью исказили сцену американского режиссера. Ненависть к русским победила искусствонаписала она
Ранее сообщалось, что украинское государственное агентство по вопросам кино отказало в регистрации для показа картинам с участием российских актеров Юрия Колокольникова и Валерия Николаева – "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза, "Довод" Кристофера Нолана и "Терминал" Стивена Спилберга.