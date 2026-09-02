Цифровой кошелек в Сбере будет доступен только в приложении на Android

Цифровой кошелек в Сбере можно открыть лишь в приложении на Android Цифровой кошелек в Сбере будет доступен только в приложении на Android

Москва2 сен Вести.Цифровой кошелек в Сбере можно открыть лишь в приложении на Android, пояснил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

С 1 сентября в России началось массовое внедрение цифрового рубля.

Сбербанк уже в этом участвует, и с 1 сентября любой может открыть счет в цифровом рубле. Правда, мобильное приложение на платформе Android. И вот прямо буквально перед интервью я это сделал. Каждый может это сделать рассказал Ведяхин

Ранее в Комиссии по платежным системам и трансграничным расчетам ТПП сообщили, что клиент, пользующийся цифровым рублем, может работать с одним счетом из любого банковского приложения.