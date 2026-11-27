Цирк "Орион" отменил представления в Томске и начал возврат билетов после ЧП Гастроли цирка "Орион" в Томске отменены по техническим причинам

Москва27 ноя Вести.Крымский цирк "Орион" досрочно завершил гастроли в Томске. Об этом сообщается в официальном сообществе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Причиной названы технические обстоятельства.

Уважаемые зрители! В связи с техническими причинами гастроли цирка в городе Томск отменены! говорится в публикации

Зрителям вернут деньги за билеты. Тем, кто покупал их онлайн, средства поступят автоматически. Тех, кто брал билеты в кассе цирка на улице Елизаровых, дом №13, ждут в кассе в период с 26 ноября по 2 декабря с 10.00 до 19.00 без обеда и выходных.

Ранее сообщалось, что в цирке "Орион" во время антракта две девочки катались на качелях под куполом, и на них рухнула световая конструкция. Одну из пострадавших увезли в больницу с травмами средней тяжести. По факту случившегося завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку.