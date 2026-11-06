RS: Европа предстала в глупом свете из-за отказа от фото с Лавровым на G20

CМИ: отказ от фото с Лавровым на G20 выставил Европу в глупом свете RS: Европа предстала в глупом свете из-за отказа от фото с Лавровым на G20

Москва6 ноя Вести.Отказ европейских политических деятелей от фотографии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время встречи глав МИД "Группы двадцати" (G20) в Атланте стал демонстрацией их незрелости. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

Уточняется, что запланированная фотография была отменена, потому что британцы и европейцы не хотели быть в одном кадре с российским министром.

Это, увы, служит очередным доказательством того, что современная дипломатия Великобритании и Европы сегодня напоминает поведение десятилетних детей, которые препираются на школьном дворе говорится в материале

Сам Лавров ранее назвал "дипломатией семейного фото" поведение Германии в свой адрес на совещании глав МИД G20.

Замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что нежелание некоторых делегатов на встрече в Атланте сделать фото с Лавровым является нерациональным. Он добавил, что российская сторона открыта к любым вопросам и контактам.