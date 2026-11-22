CNN: ВМС США не будут переименовывать строящийся авианосец в честь Трампа CNN: ВМС США не будут переименовывать авианосец "Джеральд Форд" в честь Трампа

Москва22 ноя Вести.Военно-морские силы (ВМС) США отказались от идеи переименовать в честь президента Дональда Трампа строящийся авианосец класса "Джеральд Форд". Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на слова представителя исполняющего обязанности министра военно-морских сил Ханга Као.

Название [авианосца] USS Doris Miller менять не планируется сказал Као в комментарии CNN

Как отмечается, изначально предполагалось дать авианосцу имя Дориса Миллера, первого темнокожего матроса, который был награжден Военно-морским крестом (второй по значимости наградой ВМС США). Но затем во второй половине августа американские СМИ сообщили, что руководство ВМС США обсуждает возможность назвать строящийся авианосец в честь американского лидера Дональда Трампа. Это стало бы беспрецедентным шагом, поскольку в истории американских ВМС корабль еще ни разу не называли именем действующего главы администрации.