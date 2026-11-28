Цыбульский доложил Путину о борьбе с онкозаболеваниями в Архангельской области Цыбульский: в Архангельской области высокая выявляемость онкозаболеваний

Москва28 ноя Вести.Президент России Владимир Путин попросил губернатора Архангельской области Александра Цыбульского рассказать о развитии здравоохранения в регионе, в том числе, в вопросах борьбы с онкологическими заболеваниями​​​.

Встреча главы государства с Цыбульским прошла в Северодвинске, вечером 27 ноября, в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Архангельскую область.

Губернатор в ходе доклада затронул вопросы, связанные с подготовкой к юбилею основания первого монашеского поселения на Соловках, с поддержкой участников СВО, комплексным развитием территорий (КРТ), дорожным строительством и рядом других тем региональной повестки.

Вы ничего не сказали про здравоохранение. В целом, вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями — это вопросы серьезные сказал Путин, заслушав доклад

Цыбульский ответил, что работа в этой сфере проводится в рамках национального проекта, ключевые показатели достигаются.

Он отметил, что область относится к регионам с высокой выявляемостью онкозаболеваний, при этом многие случаи диагностируются на ранней стадии.

Мы традиционно находимся в зоне достаточно высокой выявляемости по онкологическим заболеваниям, эту работу уже несколько ведем целенаправленно. В основных агломерациях области созданы амбулаторные центры онкологической помощи, онкологические центры… Достаточно высокая выявляемость онкологических заболеваний, большое количество — это те заболевания, которые стали выявлять на ранней стадии… У нас выживаемость людей — есть такой медицинский термин — она существенным образом повышается, и мы видим, что если раньше (пациенты проживали – прим. ред.) до двух лет, сегодня больше пяти лет живут, получают лечение, которое приводит к рецессии… Это совершенно другое качество жизни, когда на ранней стадии онкологических заболеваний начинают получать необходимое лечение рассказал губернатор

Цыбульский, среди прочего, доложил главе государства о работе региональных властей по расселению аварийного жилья. По словам главы региона, валовый региональный продукт в Архангельской области по итогам текущего года составит 922 миллиарда рублей, фиксируется рост как реальных, так и номинальных зарплат.