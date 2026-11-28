Москва28 нояВести.В школах Архангельской области до конца года появится дополнительно порядка тысячи учебных мест. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский, передает ТАСС.
10 школ построили, 6 тысяч практически мест создали. Еще 3 школы у нас сейчас строятся. Несмотря ни на какие бюджетные проблемы, еще тысяча мест до конца года у нас будет создана и еще откроетсяотметил губернатор
По его словам, сейчас новые учебные заведения строят не только в Архангельске, но и в других опорных населенных пунктах.
Новые школы помогают создавать в малых городах и селах современную и разностороннюю образовательную инфраструктуру, добавил Цыбульский.