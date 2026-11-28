В школах Архангельской области создадут еще 1 тыс. мест до конца года

Цыбульский: в школах Архангельской области до конца года создадут 1 тыс. мест В школах Архангельской области создадут еще 1 тыс. мест до конца года

Москва28 ноя Вести.В школах Архангельской области до конца года появится дополнительно порядка тысячи учебных мест. Об этом сообщил глава региона Александр Цыбульский, передает ТАСС.

10 школ построили, 6 тысяч практически мест создали. Еще 3 школы у нас сейчас строятся. Несмотря ни на какие бюджетные проблемы, еще тысяча мест до конца года у нас будет создана и еще откроется отметил губернатор

По его словам, сейчас новые учебные заведения строят не только в Архангельске, но и в других опорных населенных пунктах.

Новые школы помогают создавать в малых городах и селах современную и разностороннюю образовательную инфраструктуру, добавил Цыбульский.