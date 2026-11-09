Уход за Брюсом Уиллисом обходится его жене более чем в 30 тысяч долларов в месяц

Daily Mail сообщила, сколько стоит уход за страдающим деменцией Брюсом Уиллисом Уход за Брюсом Уиллисом обходится его жене более чем в 30 тысяч долларов в месяц

Москва9 ноя Вести.Содержание и лечение американского актера, музыканта и продюсера Брюса Уиллиса, у которого диагностирована деменция, обходится его супруге Эмме Хеминг более чем в 30 тысяч долларов ежемесячно, сообщает газета Daily Mail.

Она (Хеминг) тратит "целое состояние" на уход за мужем... Приблизительно это более 30 тысяч долларов в месяц пишет издание

Daily Mail сообщает, что огромное состояние актера помогает оплачивать уход за ним, так как страховка покрывает лишь малую часть расходов.

Фильмография Брюса Уиллиса насчитывает порядка 130 работ. Популярность актеру принесли роли в таких культовых картинах, как "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Двенадцать обезьян", "Четыре комнаты", "Пятый элемент", "Армагеддон" и других.

О прогрессирующей лобно-височной деменции у голливудского актера его близкие объявили в 2023 году. Позже вторая жена Уиллиса, британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг, поделилась деталями его состояния: по ее словам, супруг по-прежнему узнает ее, однако сам не понимает, что серьезно болен.