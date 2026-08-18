Москва18 авг Вести.Четвертый уголовный суд Дамаска приговорил к смертной казни Васима Асада, двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Его признали виновным в убийствах и пытках, которые были квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности, сообщил телеканал Syria TV.

По данным телеканала, суд установил, что Васим Асад причастен к умышленному убийству нескольких человек, убийству с применением пыток, а также к действиям, направленным на разжигание гражданской войны и межконфессионального противостояния. Кроме того, ему предъявлялись обвинения в незаконном лишении людей свободы и пытках, которые суд также отнес к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Помимо смертного приговора суд назначил Васиму Асаду по три года лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью, приведшее к стойкой инвалидности, и за мошенничество. Также ему был назначен штраф в размере 1 тыс. сирийских фунтов. После объединения всех наказаний суд оставил в силе самое строгое из них – смертную казнь.

В то же время Васима Асада оправдали по обвинениям в контрабанде и торговле наркотиками, поскольку доказательств по этим эпизодам оказалось недостаточно. Суд также постановил наложить исполнительный арест на его движимое и недвижимое имущество.

Приговор был вынесен примерно через год после задержания Васима Асада в районе сирийско-ливанской границы. Рассмотрение его дела в суде началось 24 июня.

11 августа суд в Сирии заочно приговорил к смертной казни экс-президента республики Башара Асада. По данным Syrian Arab News Agency (SANA), суд признал бывшего главу Сирии виновным в преступлениях против человечности.