Москва11 авг Вести.Решение суда о смертной казни для бывшего президента Сирии Башара Асада вполне ожидаемо. Об этом ИС "Вести" заявила политолог-востоковед Елена Супонина.

Решение сирийского суда вполне ожидаемо. Сирийцы на всех уровнях в последние месяцы поднимали вопрос о выдаче Асада, предания его суду. Россия, конечно же, отказывалась это сделать и будет отказываться и впредь, тем более сейчас, когда Асада приговорили к смертной казни. Теперь о выдаче тем более не пойдет и речь, но для сирийцев это очень важно