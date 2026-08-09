Москва9 авг Вести.Бывший глава сирийской разведки Хуссам Лука может находиться в России. Об этом сообщает телерадиокомпания "Би-би-си".

По данным издания, предполагаемое местоположение разведчика удалось установить благодаря записной книжке, которую нашли в его дамасской резиденции после свержения президента Сирии Башара Асада в 2024 году. В ней от руки были записаны номера 155 контактов – от продавцов и врачей до военных чиновников и родственников.

Журналисты проверили все номера из записной книжки. Один из контактов, которого новое сирийское правительство разыскивает "из-за его тесных связей с режимом Асада", дал репортерам номер телефона Луки, который оказался российским, и помог организовать разговор. Работникам СМИ удалось дозвониться до него.

Я не могу рисковать, разговаривая по телефону в том положении, в котором нахожусь ответил мужчина

На вопрос о том, удастся ли ему встретиться с журналистами за пределами России, он ответил: "Это сложно".

Издание также смогло найти второй номер, предположительно, принадлежащий Луке, зарегистрированный за пределами Сирии. Журналисты отследили его местоположение и выяснили, что он "светится" в двух пригородах Москвы.

В качестве еще одного "подтверждения" теории о том, что Лука находится в России, репортеры BBC привели слова высокопоставленного источника в ливанском правительстве. По его словам, экс-глава сирийской разведки проехал через Ливан по "действующему российскому паспорту, но с другим именем".

Сейчас против Луки в Сирии ведется уголовное расследование.