В Каире телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни за наркотики Египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни

Москва6 сен Вести.Каирский уголовный суд приговорил известную телеведущую и блогера Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни через повешение по делу о распространении синтетических наркотиков, сообщает Ahram Online.

Перед вынесением приговора суд запросил заключение Верховного муфтия Египта. Такая процедура обязательна в делах, где может быть назначена смертная казнь, однако мнение муфтия носит рекомендательный характер. Во время заседания 39-летняя Халифа плакала и просила суд о снисхождении, отрицая свою вину.

Всего по делу проходили 28 человек. Девятерых приговорили к пожизненному заключению, семерых оправдали, остальные получили смертные приговоры, которые могут быть обжалованы. На имущество и счета обвиняемых наложен арест.

По версии следствия, Халифа частично финансировала организованную преступную группу и выезжала из Египта для встреч с двумя сообщниками, с которыми координировала закупку и ввоз сырья. Участники группы распределяли обязанности между импортом сырья, производством и распространением наркотиков.

Производство и хранение запрещенных веществ было организовано в двух квартирах. Во время обысков там обнаружили более 750 кг синтетических наркотиков и сырья для их изготовления. По данным следствия, группой руководили граждане Ирака и Египта.

Дело передали в суд на основании показаний 20 свидетелей, а также технических и цифровых материалов – сообщений, фотографий и видеозаписей.

Отдельно Халифу признали виновной в "сексуальном насилии" над личным водителем. По версии суда, она напала на него в своей квартире, раздела и снимала происходящее на видео. За это телеведущей назначили три года исправительных работ.

Халифа отрицает все обвинения. Под стражей она находится с апреля 2025 года, когда ее задержали в Каире.

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