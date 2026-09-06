В Египте приговорили к смерти телеведущую и еще 11 человек по делу о наркотиках

В Египте телеведущую приговорили к смертной казни за наркопреступления В Египте приговорили к смерти телеведущую и еще 11 человек по делу о наркотиках

Москва6 сен Вести.Египетский суд приговорил известную телеведущую Сару Халифу и еще 11 человек к смертной казни за производство и торговлю наркотиками. Об этом сообщает государственная газета Al-Ahram.

Уточняется, что 39-летняя Халифа известна программой "Миссия невыполнима", посвященной вопросам безопасности и преступности.

Власти страны изъяли более 750 кг наркотиков и сырья, обнаружили две квартиры, используемые как лаборатории, а также нелицензированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Каирский суд приговорил телеведущую и еще 11 человек к смертной казни через повешение по обвинению в создании организованной преступной группировки, специализирующейся на закупке материалов, используемых для производства наркотиков, с целью их торговли, а также хранении и ношении нелицензированного огнестрельного оружия и боеприпасов".

28 августа сообщалось, что суд в Нанкине приговорил экс-главу парткома Коммунистической партии Китая (КПК) в провинции Хубэй Цзяна Чаоляна к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере.