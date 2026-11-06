Датские ученые нашли способ уменьшить бляшки в сосудах сердца Ученые в Дании проверили влияние статинов на сосуды сердца

Москва6 ноя Вести.Ученые в Дании провели исследование, в котором изучали влияние комбинации двух препаратов на объем атеросклеротических бляшек в артериях сердца. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

В исследовании принимали участие 104 человека из Дании с ишемией и выраженным сужением коронарных артерий. До эксперимента никто из пациентов не принимал статины, предназначенные для снижения холестерина.

Участников распределили по двум группам. Одни каждый день принимали аторвастатин, другие получали комбинацию розувастатина и эзетимиба. Оценка результатов заняла 18 месяцев и проводилась при помощи компьютерной томографии.

В ходе исследования ученые установили, что комбинация двух препаратов снизила уровень "вредного" холестерина на 65%. При этом монотерапия в виде аторвастатина помогла уменьшить этот показатель на 38%. Общий объем бляшек сократился на 21,1% и 13,6% соответственно. Наиболее заметным стало снижение объема мягких жировых бляшек, считающихся более опасными из-за риска разрыва.

Ученые сделали вывод, что активное снижение холестерина может не только замедлить развитие атеросклероза, но и частично обратить его вспять.

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