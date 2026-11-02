Врач рассказала, что значат желтые пятна на веках Врач Баркевич: желтые пятна на веках – это отложения холестерина

Москва2 ноя Вести.Желтоватые пятна на веках – это не возрастная мелочь, а отложения холестерина прямо в коже век. Такие бляшки бывают первым признаком нарушений жирового обмена и связаны с повышенным риском болезней сердца, рассказала в беседе с RT врач офтальмологического центра "Зрение" Елена Баркевич.

Ксантелазмы - это мягкие желтые бляшки на коже век, чаще всего на верхнем веке ближе к переносице. Обычно они появляются на обоих глазах симметрично и со временем могут медленно увеличиваться. Сами ксантелазмы не болят, не мешают моргать и не влияют на зрение. Но для врача - это сигнал. рассказала офтальмолог

Иногда на веках проявляется семейная гиперхолестеринемия - наследственное нарушение обмена холестерина. Бывает, что анализы в норме, однако и в этом случае забывать о бляшках не стоит, объясняет Баркевич.

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