Москва2 нояВести.Желтоватые пятна на веках – это не возрастная мелочь, а отложения холестерина прямо в коже век. Такие бляшки бывают первым признаком нарушений жирового обмена и связаны с повышенным риском болезней сердца, рассказала в беседе с RT врач офтальмологического центра "Зрение" Елена Баркевич.
Ксантелазмы - это мягкие желтые бляшки на коже век, чаще всего на верхнем веке ближе к переносице. Обычно они появляются на обоих глазах симметрично и со временем могут медленно увеличиваться. Сами ксантелазмы не болят, не мешают моргать и не влияют на зрение. Но для врача - это сигнал.рассказала офтальмолог
Иногда на веках проявляется семейная гиперхолестеринемия - наследственное нарушение обмена холестерина. Бывает, что анализы в норме, однако и в этом случае забывать о бляшках не стоит, объясняет Баркевич.
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