Москва12 ноя Вести.Независимый депутат парламента Дании Якоб Харрис отказался аплодировать стоя главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время его выступления. Об этом сообщает телеканал TV2.

Он объяснил свой поступок несогласием с решением предоставить главе иностранного государства главную парламентскую трибуну. По его словам, выступления там должны оставаться привилегией избранных представителей датского народа.

Депутат также подчеркнул, что подобное решение создает опасный прецедент для будущих визитов иностранных лидеров. Произошедшее же является "самым крупным посягательством на демократию со времен скандала с норками", заключил Харрис.

11 ноября в ходе своего выступления в Дании Зеленский высмеял президента США Дональда Трампа, пошутив о его желании присоединить Гренландию.