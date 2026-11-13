Москва13 ноя Вести.Уровень жизни датских граждан снижается, при этом простые жители видят, как глава киевского режима Владимир Зеленский "увозит миллиарды из их страны", заявил телеканалу RT независимый депутат парламента Дании Якоб Харрис

...они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт сказал Харрис

Днями ранее депутат со своим коллегой, лидером Датской народной партии Мортеном Мессершмиттом выступили против того, чтобы Зеленский произнес речь с трибуны датского парламента. Позже Харрис не встал для его приветствия.