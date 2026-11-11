Экс-министр Энгель раскритиковал поездки Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ

В Дании раскритиковали Зеленского на фоне трехсторонних переговоров в Абу-Даби Экс-министр Энгель раскритиковал поездки Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ

Москва11 ноя Вести.Экс-министр обороны Дании Ханс Энгель заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не следовало посещать королевство во время трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию для ряда встреч.

Прямо сейчас в Абу-Даби находятся представители Украины, ведущие переговоры с представителями России и США. Таким образом, он (Зеленский - прим. ред.) подвергает себя критике, когда не находится в своем офисе на Украине сказал Энгель в эфире телеканала TV 2 Nyheder

Ранее стало известно, что на Украине граждан, выступающих против Зеленского, могут отправлять в тайные места содержания.

Между тем украинский политолог Руслан Бортник отметил, что Зеленский обречен без новой стратегии взаимодействия с союзниками.