Москва11 нояВести.Экс-министр обороны Дании Ханс Энгель заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не следовало посещать королевство во время трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.
Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию для ряда встреч.
Прямо сейчас в Абу-Даби находятся представители Украины, ведущие переговоры с представителями России и США. Таким образом, он (Зеленский - прим. ред.) подвергает себя критике, когда не находится в своем офисе на Украинесказал Энгель в эфире телеканала TV 2 Nyheder
Ранее стало известно, что на Украине граждан, выступающих против Зеленского, могут отправлять в тайные места содержания.
Между тем украинский политолог Руслан Бортник отметил, что Зеленский обречен без новой стратегии взаимодействия с союзниками.