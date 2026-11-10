Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в Данию

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию и назвал цели поездки Зеленский сообщил, что прибыл с рабочим визитом в Данию

Москва10 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию для ряда встреч. Об этом сообщил он сам в своем Telegram-канале.

Прибыл с командой в Данию для встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Запланирована также аудиенция у Короля Фредерика Х и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии сказано в посте

По словам Зеленского, главное - это "наша безопасность и укрепление защиты". Он сообщил, что будут сделаны новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины, также ожидается "сильный оборонный пакет" от Дании.

Зеленский также назвал Данию одним из самых надежных партнеров Украины.

В этот же день, 10 ноября, российская делегация прибыла на место проведения трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби. Переговоры с участием представителей России, США и Украины проходят 10-11 ноября.