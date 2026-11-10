Российская делегация прибыла на место проведения встречи в Абу-Даби Члены российской делегации прибыли на место трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Москва10 ноя Вести.Российская делегация прибыла на место проведения трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной в Абу-Даби. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Как ранее сообщал источник ИС "Вести" в переговорной группе, участники обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов дискуссии.