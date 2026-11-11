В парламенте Дании выступили против речи Зеленского Депутаты Дании возразили против выступления Зеленского с трибуны парламента

Москва11 ноя Вести.Независимый депутат парламента Дании Якоб Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт возражают против выступления Владимира Зеленского с трибуны законодательного органа страны в среду, сообщила телерадиокомпания DR.

Я считаю, что трибуна [парламента] - для тех, кого избрал датский народ пояснил Харрис в комментарии порталу Ekstra Bladet

Харрис добавил, что разделяет позицию Мессершмидта, который при голосовании в президиуме парламента высказался против предоставления Зеленскому трибуны. По данным DR, большинство членов президиума все же проголосовало за такое выступление, которое считается привилегией депутатов. Спикер парламента Хенрик Франдсен отметил, что решение поддержало большинство, но не все члены президиума.

Я считаю, что в крайнем случае надо было использовать палату ландстинга (упраздненной верхней палаты парламента - прим. ред.). Ни (британский премьер Уинстон - прим. ред.) Черчилль, ни (британский фельдмаршал Бернард - прим. ред.) Монтгомери, ни другие великие личности не получили возможность выступить с трибуны фолькетинга (парламента - прим. ред.). Я боюсь, что это создаст прецедент сказал Мессершмидт в комментарии DR

Телерадиокомпания напомнила, что в 2023 году Зеленский выступал именно в палате ландстинга.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, при этом выборы президента Украины были отменены со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы в настоящее время "несвоевременны". В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп говорил о необходимости выборов на Украине, называл Зеленского "диктатором без выборов" и указывал, что рейтинг украинского лидера снизился до 4%. 5 ноября Зеленский допустил проведение онлайн-выборов на Украине.