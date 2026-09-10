Москва10 сен Вести.Наследный датский принц Кристиан пропал после похорон короля Норвегии Харальда V. Об этом пишет газета Dagbladet.

Прощание проходило в Кафедральном соборе Осло, после чего состоялась закрытая церемония для приглашенных гостей в часовне замка Акерсхус.

Кронпринца Кристиана засняли на видео, когда он входил, но после церемонии никто его не видел отмечается в публикации

Отсутствие принца было замечено в момент посадки датского короля Фредерика X и королевы Марии на корабль. К вечеру ситуация прояснилась: издание Ekstra Bladet сообщило, что принц был вынужден срочно вернуться в Данию, чтобы исполнять обязанности регента во время визита короля в Осло.