В Дании старшеклассников обяжут устно защищать письменные работы для борьбы с ИИ

Датских школьников обяжут устно защищать письменные работы для борьбы с ИИ В Дании старшеклассников обяжут устно защищать письменные работы для борьбы с ИИ

Москва8 авг Вести.Учеников старших классов в Дании обяжут проходить обязательную устную защиту своих письменных домашних работ в рамках мер по предотвращению академического мошенничества с применением искусственного интеллекта (ИИ), сообщает министерство образования Дании.

Требование об устной защите распространяется на все виды экзаменационных заданий, выполняемых в домашних условиях.

На первом этапе нововведение затронет почти 9 тыс. учащихся двухгодичных программ Высшего подготовительного экзамена, обязанных ежегодно сдавать итоговые письменные проекты, уточняет министерство.

Министерство и администрации школ разработают методическую базу для проведения такой устной защиты.

Глава министерства Магнус Хойнике заявил, что решение вызвано обострением проблемы использования ИИ среди старшеклассников, что требует принятия срочных мер.

В ближайшее время Хойнике намерен провести консультации с педагогическими коллективами и школьниками для выработки долгосрочной и краткосрочной стратегии.

По словам министра, ключевая цель предстоящей работы заключается в том, чтобы не допустить снижения качества знаний, ослабления академических навыков и утраты молодежью способности к самостоятельному мышлению под влиянием нейросетей.