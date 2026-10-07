Давид Сильва возобновил футбольную карьеру в возрасте 40 лет Футболист Сильва возобновил карьеру, став игроком клуба из Гонконга

Москва7 окт Вести.Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Давид Сильва принял решение возобновить карьеру спустя три года после ее завершения. Он подписал контракт с "Суприм Сатхинь", который дебютирует в гонконгской премьер-лиге.

Как сообщила пресс-служба клуба в Instagram*, хавбек заключил с "Сатхинь" краткосрочное соглашение. Точные сроки контракта пока не разглашаются.

Давид Сильва прибудет в Гонконг в начале ноября, чтобы освоиться, присоединиться к тренировкам команды и достичь максимальной физической формы перед матчем 7 ноября говорится в публикации

Сильва завершил карьеру в 2023 году после трех сезонов в "Реал Сосьедад". Тогда у него случился разрыв крестообразных связок.

Значительную часть карьеры футболист играл в "Манчестер Сити", вместе с которым четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок страны, пять раз – кубок английской лиги и трижды – суперкубок Англии. Также испанец выступал за "Валенсию", "Сельту" и "Эйбар".

За сборную Испании Сильва провел 125 матчей и забил 35 мячей. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы – в 2008 и 2012 годах.

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