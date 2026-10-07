Москва7 октВести.Бывший полузащитник сборной Испании по футболу Давид Сильва принял решение возобновить карьеру спустя три года после ее завершения. Он подписал контракт с "Суприм Сатхинь", который дебютирует в гонконгской премьер-лиге.
Как сообщила пресс-служба клуба в Instagram*, хавбек заключил с "Сатхинь" краткосрочное соглашение. Точные сроки контракта пока не разглашаются.
Давид Сильва прибудет в Гонконг в начале ноября, чтобы освоиться, присоединиться к тренировкам команды и достичь максимальной физической формы перед матчем 7 ноябряговорится в публикации
Сильва завершил карьеру в 2023 году после трех сезонов в "Реал Сосьедад". Тогда у него случился разрыв крестообразных связок.
Значительную часть карьеры футболист играл в "Манчестер Сити", вместе с которым четыре раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал кубок страны, пять раз – кубок английской лиги и трижды – суперкубок Англии. Также испанец выступал за "Валенсию", "Сельту" и "Эйбар".
За сборную Испании Сильва провел 125 матчей и забил 35 мячей. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы – в 2008 и 2012 годах.
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