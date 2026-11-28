Всероссийский Дед Мороз назвал своей главной мечтой "мир во всем мире"

Дед Мороз рассказал о своей главной мечте Всероссийский Дед Мороз назвал своей главной мечтой "мир во всем мире"

Москва28 ноя Вести.Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга назвал своим главным желанием установление мира во всем мире. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Так главный сказочный персонаж русского Нового года ответил на вопрос о том, какое одно-единственное желание он мог бы исполнить для всех жителей России.

Самое главное мое желание, мечта - чтобы во всем мире наступил мир сказал Всероссийский Дед Мороз

Сейчас Всероссийский Дед Мороз готовится к новогоднему путешествию по Африке. Он посетит восемь стран самого жаркого континента Земли и будет знакомить местных жителей с российскими традициями.

Ранее московский Дед Мороз раскрыл, пользуется ли нейросетями. Он рассказал, что при обработке поступающих к нему писем старается обходиться без искусственного интеллекта. Зимний волшебник добавил, что Снегурочка пытается внедрить в работу Московской усадьбы нейросети, но сам он пока даже с трудом выговаривает фразу "искусственный интеллект".