Москва28 нояВести.Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга назвал своим главным желанием установление мира во всем мире. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Так главный сказочный персонаж русского Нового года ответил на вопрос о том, какое одно-единственное желание он мог бы исполнить для всех жителей России.
Самое главное мое желание, мечта - чтобы во всем мире наступил мирсказал Всероссийский Дед Мороз
Сейчас Всероссийский Дед Мороз готовится к новогоднему путешествию по Африке. Он посетит восемь стран самого жаркого континента Земли и будет знакомить местных жителей с российскими традициями.
Ранее московский Дед Мороз раскрыл, пользуется ли нейросетями. Он рассказал, что при обработке поступающих к нему писем старается обходиться без искусственного интеллекта. Зимний волшебник добавил, что Снегурочка пытается внедрить в работу Московской усадьбы нейросети, но сам он пока даже с трудом выговаривает фразу "искусственный интеллект".