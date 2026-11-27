Москва27 нояВести.Московский Дед Мороз рассказал, что при обработке поступающих ему писем старается обходиться без искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление он сделал в комментарии РИА Новости.
Вместе с тем Дед Мороз уточнил, что сам даже "с трудом выговаривает" фразу "искусственный интеллект", но Снегурочка убедила его, что технологии – это хорошо, и она пытается внедрить нейросети в работу Московской усадьбы.
По словам Деда Мороза, он считает, что самостоятельно брать в руки письмо – это "душевное отношение".
Да, это большая нагрузка на Дедушку, но тем не менее я должен выполнять эту функцию, поэтому я стараюсь максимально разобрать все письма, и чтобы без ответа никто не осталсярассказал зимний волшебник
Отправить письмо Московскому Деду Морозу можно до 27 декабря включительно, письма принимают в 12 парках столицы в рамках работы проекта "Зима в Москве".
Ранее Московский Дед Мороз раскрыл свое настоящее имя.