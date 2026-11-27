Дед Мороз раскрыл, использует ли нейросети: даже с трудом выговариваю фразу "ИИ" Московский Дед Мороз сообщил, что старается без ИИ обрабатывать письма

Москва27 ноя Вести.Московский Дед Мороз рассказал, что при обработке поступающих ему писем старается обходиться без искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

Вместе с тем Дед Мороз уточнил, что сам даже "с трудом выговаривает" фразу "искусственный интеллект", но Снегурочка убедила его, что технологии – это хорошо, и она пытается внедрить нейросети в работу Московской усадьбы.

По словам Деда Мороза, он считает, что самостоятельно брать в руки письмо – это "душевное отношение".

Да, это большая нагрузка на Дедушку, но тем не менее я должен выполнять эту функцию, поэтому я стараюсь максимально разобрать все письма, и чтобы без ответа никто не остался рассказал зимний волшебник

Отправить письмо Московскому Деду Морозу можно до 27 декабря включительно, письма принимают в 12 парках столицы в рамках работы проекта "Зима в Москве".

Ранее Московский Дед Мороз раскрыл свое настоящее имя.