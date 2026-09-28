Москва28 сен Вести.Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что его не пугает возможность обработки картин музея нейросетями. Об этом пишет ТАСС.

Как сказано в материале, Пиотровский считает возможным применение нейросетей для обработки музейной информации, в том числе с доступом к изображению экспонатов. По словам Пиотровского, он работает с нейросетью, она обучается и пишет, а в Эрмитаже решают," чепуха" получается или нет. По его заявлению, музей будет использовать нейросети как одно из орудий получения и обработки информации, "просто надо уметь с этим работать".

Ничего страшного в этом тоже нет заявил Пиотровский

Гендиректор Эрмитажа добавил, что ничто "ни во что не превратится", просто нужно все отслеживать и профессионально со всем работать. Собеседник журналистов добавил, что можно изображать все, "что угодно".

Ранее Пиотровский рассказал, что регулярно пользуется нейросетями и перед встречами обращается к искусственному интеллекту за советами.