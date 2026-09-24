Москва24 сен Вести.Вопросы реставрации религиозных объектов необходимо решать мирно. Такое мнение высказал ИС "Вести" генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

По его словам, эта тема требует деликатного подхода.

Может ли неправославный трогать православную икону? Этот вопрос не решен. Может ли католик трогать православную икону? Художники скажут: конечно может. А кто-то скажет: нет, нельзя … Это большой, серьезный вопрос, который не решен, который надо обсуждать, потому что предметы искусства имеют несколько … вариантов … существования. Они иногда не сходятся … Это вещи нерешенные, они иногда решаются конфронтационно, вот этого нельзя … Это важно для нашего существования, самоощущения, но всегда нужно находить рецепты, стараться находить рецепты мирного решения проблем