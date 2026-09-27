Москва27 сен Вести.Культуру сегодня превращают в поле боя, она стала частью общего феномена "культура отмены". Об этом заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Свое заявление он сделал на фоне преследования на Западе деятелей культуры, которые хотят налаживать связи с Россией.

Культуру, разумеется, превращают в поле боя, потому что культура стала частью общей культуры отмены. Культура отмены идет по поводу культуры всякой, и нашей, и не нашей, тут нет никакой разницы. Я недаром повторяю термин "блокада", и мы учимся временной блокаде, как надо себя вести, когда блокада пояснил Пиотровский

Ранее он призвал не превращать культуру в оружие в руках политиков. Пиотровский уверен, что для этого нужно использовать все ресурсы, в том числе законодательство.