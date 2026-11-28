Москва28 ноя Вести.Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что самыми необычными просьбами от детей были желания читать мысли других и научиться летать.

В числе необычных просьб – говорящий кот, волшебная палочка, живая кукла, суперсилы: умение летать и читать мысли поделился он

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с зимним волшебником и известными сказочными персонажами.

Ранее Дед Мороз рассказал о своей главной мечте.