Актер Стоянов о роли таксиста в фильме "Дедмобиль": там было, что сыграть

"Дедмобиль" на пьедестале: Стоянов раскрыл секрет второго места в прокате Актер Стоянов о роли таксиста в фильме "Дедмобиль": там было, что сыграть

Москва26 ноя Вести.Семейная экшн-комедия "Дедмобиль" построена на комичном столкновении консервативного пожилого водителя и продвинутого искусственного интеллекта (ИИ) "умного" такси. Эта необычная пара создала множество искрометных моментов, которые было невероятно интересно и приятно играть актерам. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал исполнитель главной роли, народный артист РФ Юрий Стоянов.

Семейная экшн-комедия "Дедмобиль" с Юрием Стояновым в главной роли с триумфом стартовала в кинотеатрах по всей стране. По итогам первых выходных проката фильм показал впечатляющие результаты, заняв второе место в общем зачете, уступив лишь исторической киноленте "Рождение империи". В центре сюжета – пожилой водитель, которому приходится адаптироваться к управлению "умным" такси, полностью подчиняясь искусственному интеллекту. Фильм исследует как первоначальное противостояние человека и ИИ, так и неожиданно развивающуюся дружбу между ними к финалу.

Есть такие роли, про которые артисты говорят: "Есть, что сыграть". Вот в этом фильме было что сыграть. Таксисты — это бесконечные рассказы и бесконечное общение с калейдоскопом людей, которые все время меняются. И здесь был такой калейдоскоп, и люди были очень разные - как жизнь рассказал Стоянов

Актер Сергей Бурунов, озвучивший роль "умного" беспилотного такси по имени Царь, отметил, что возможность отдавать приказы Юрию Стоянову существует лишь в рамках кинематографического произведения, поскольку в реальной жизни такое поведение было бы сопряжено с риском.

В жизни, конечно, Юрием Николаевичем командовать — это очень опасно. Я не знаю, кто на это осмелится. А в фильме такое хулиганство, очень доброе милое, очень хорошая история получилась сказал Бурунов

Посетители кинотеатров единогласно отмечают, что фильм излучает тепло и наполнен искрометным юмором. "Дедмобиль" - новейшее беспилотное такси, которое ждет своих зрителей–попутчиков в кинотеатрах страны.