"Природный гений": актер Яценко о тульском оружейнике Никите Демидове Исполнитель роли Демидова в "Рождении империи" назвал его народным умельцем

Москва25 окт Вести.Тульский оружейник Никита Демидов был народным умельцем и гением от природы. Такую оценку дал исполнительно роли Демидова в фильме "Рождение империи" актер Александр Яценко.

Он был такой народный умелец, природный гений. Во время Северной войны как раз вызвался создать мощную пушку для русской армии отметил он

Как уточнила заведующая историко-мемориальным музеем Демидова Елена Двойникова, оружейник развернул масштабное производство пушек и мортир, что в короткие сроки помогло восполнить потери и продолжить войну со Швецией.

Демидов, можно сказать, даже схитрил, потому что он знал, что нужно сделать оружие не только качественное, но и очень дешевое, что было выгодно императору. И это в сумме произвело на Петра впечатление рассказала она

Премьера масштабной исторической драмы Андрея Кравчука "Рождение империи" прошла 21 октября 2026 года в московском киноцентре "Октябрь". Прокат фильма в кинотеатрах по всей России стартует 29 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что уже успел посмотреть фильм, и он ему понравился. Также глава государства поблагодарил всех, кто работал над созданием киноленты.