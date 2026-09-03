Москва3 сенВести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой прокомментировал Игры на стероидах, которые впервые прошли в Лас-Вегасе.
Он заявил, что не считает спортом эти соревнования.
Это дурь… Это не спорт. И лично я могу сказать, что категорически против подобных экспериментов со здоровьем. Мы являемся активными участниками антидопингового мирового движения. Мы разделяем ценности чистого спорта и честного спортасказал Дегтярев
В Играх на стероидах было разрешено употребление любого допинга. В программе были бег, плавание и тяжелая атлетика. Участие в них также приняли олимпийцы.