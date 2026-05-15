Дегтярев: решение о допуске борцов РФ к соревнованиям вступает в силу сразу

Дегтярев: решение о допуске борцов РФ к соревнованиям вступает в силу немедленно Дегтярев: решение о допуске борцов РФ к соревнованиям вступает в силу сразу

Москва15 мая Вести.Решение о допуске российских борцов к международным соревнованиям без ограничений вступает в силу немедленно. Об этом сообщил ИС "Вести" министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что решение принято по всем видам борьбы и для всех возрастов.

Всемирный союз борьбы принял решение по допуску нашей национальной сборной по всем видам - и по спортивной борьбе, и по греко-римской борьбе, и женской, и грепплинг - по всем видам для всех возрастов. Решение вступает в силу немедленно, с сегодняшнего дня. Этому предшествовала большая дипломатическая работа. И самое главное, что справедливость восторжествовала сказал Дегтярев

Борцы из РФ смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном.

Несколько дней назад министр сообщал, что Международный союз ММА восстановил членство Российского Союза ММА.