Дегтярев: спортивных стартов для участников СВО стало втрое больше в 2026 году Дегтярев: число турниров для участников СВО в 2026 году выросло втрое

Москва25 ноя Вести.В 2026 году для участников специальной военной операции провели в три раза больше спортивных соревнований разного уровня, чем годом ранее. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Поэтому вовлечение у нас растет, у нас в этом году в три раза больше, чем в прошлом прошло соревнований разного уровня сказал он

Ранее сообщалось, что спорт остается одним из действенных способов реабилитации и возвращения к активной жизни для ветеранов СВО. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой сообщила председатель фонда "Защитники Отечества", статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева.