Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла в Москву

Делегация парламентариев из Румынии впервые за десятилетия прибыла в Москву Делегация румынских парламентариев впервые за десятилетия прибыла в Москву

Москва26 июн Вести.Делегация парламентариев из Румынии впервые за десятилетия прибыла в Москву. Такое заявление сделала депутат Европарламента и лидер оппозиционной партии "S.O.S. Румыния" Диана Шошоакэ в ходе выступления на конгрессе в Госдуме.

Наконец-то спустя десятилетия делегация из Румынии прибыла в Государственную думу сказала Шошоакэ

Она уточнила, что находится здесь с депутатами парламента Румынии, делегация состоит из четырех человек.

Шошоакэ добавила, что делегация добиралась в Москву около 40 часов.

Диана Шошоакэ – румынский политик, с 2022 года – лидер партии "S.O.S. Румыния", с 2024 года - депутат Европейского парламента от Румынии.

Международный конгресс "Миру нужен отец", который посвящен защите традиционных ценностей и семье, проходит в Москве с 26 по 27 июня.