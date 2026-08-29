NDR: секретная миссия "Талибана" прибыла в ФРГ для помощи в депортации афганцев

Делегация "Талибана" прибыла в ФРГ для помощи в депортации афганцев, пишут СМИ NDR: секретная миссия "Талибана" прибыла в ФРГ для помощи в депортации афганцев

Москва29 авг Вести.Делегация движения "Талибан" прибыла в Германию для помощи Берлину в организации депортаций афганцев, заявил портал Tagesschau немецкой телерадиокомпании NDR.

По информации журналистов, трое представителей "Талибана" прибыли в ФРГ через Катар 26 августа, после чего обосновались в афганском посольстве в Берлине. Предполагается, что далее они проследуют в Бонн и Мюнхен, где расположены афганские консульства.

Согласно позиции федерального правительства, их задача заключается в обеспечении консульских услуг для афганских граждан, проживающих за границей, а также в содействии депортациям в Афганистан, как это было предусмотрено соглашением говорится в публикации

В ответ на запрос NDR в Министерство иностранных дел Германии дипломаты ФРГ подтвердили, что данная делегация прибыла в страну, чтобы содействовать процессу депортации соотечественников на родину.

Чтобы оперативно создать необходимые технические условия, в Германию на короткое время прибыла техническая группа поддержки заявили в МИД ФРГ

Ранее "Талибан" официально призвал Соединенные Штаты вернуть американских дипломатов в Афганистан, а также начать инвестиции в страну. В то же время в движении подчеркнули, что не ждут возвращения военных США на афганскую территорию.