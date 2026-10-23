Москва23 окт Вести.Уголовное дело возбуждено на Украине против депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который ранее покинул страну. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на офис генпрокурора.

На Украине возбуждено уголовное производство в отношении сбежавшего за границу народного депутата Артема Дмитрука, поздравившего в социальных сетях… Путина говорится в публикации

По информации журналистов, дело открыто по статье об оправдании "российской агрессии". Другие подробности расследования пока не приводятся.

Дмитрук 7 октября обратился к российскому лидеру, поздравив его с 74-летием. Он назвал Путина человеком, от решений которого зависит будущее Украины, и пожелал ему взвешенности. Нардеп также выразил пожелание мира народам России и Украины.