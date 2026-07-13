Москва13 июл Вести.Верховный суд РФ передал в прокуратуру документы на судью Олега Марченко из Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда. Его подозревают в коррупции: у него и его родственников нашли имущество и деньги, которые не соответствуют тем доходам, что он официально задекларировал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко. Основанием явились выявленные у него и родственников активы, не соответствующие задекларированным доходам говорится в сообщении

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд находится в Ессентуках. Олег Марченко работает там с 2010 года.