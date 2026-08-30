Москва30 авгВести.Уголовное дело возбуждено после отравления трех жителей Чадана спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Тыва.
Ранее сообщалось, что пострадали 4 человека, однако, как уточнили в СК, четверо местных граждан накануне совместно употребляли спиртное, после чего трое из них почувствовали ухудшение состояния здоровья. Несмотря на оказанную помощь двое скончались, третий - находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы.