Дело возбуждено после отравления трех человек спиртосодержащей продукцией в Туве

Дело возбуждено после отравления 3 человек спиртосодержащей продукцией в Туве Дело возбуждено после отравления трех человек спиртосодержащей продукцией в Туве

Москва30 авг Вести.Уголовное дело возбуждено после отравления трех жителей Чадана спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Тыва.

Ранее сообщалось, что пострадали 4 человека, однако, как уточнили в СК, четверо местных граждан накануне совместно употребляли спиртное, после чего трое из них почувствовали ухудшение состояния здоровья. Несмотря на оказанную помощь двое скончались, третий - находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы.