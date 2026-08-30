В Туве из-за отравления спиртом погибли 2 человека, еще 2 в тяжелом состоянии

В Туве произошло групповое отравление спиртосодержащей продукцией В Туве из-за отравления спиртом погибли 2 человека, еще 2 в тяжелом состоянии

Москва30 авг Вести.В Туве произошло групповое отравление спиртосодержащей продукцией, на данный момент известно о двух летальных исходах, еще два человека находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщило региональное МВД России.

Ранее в этот день в больницу Кызыла с признаками острой интоксикации были экстренно госпитализированы 2 человека.

По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия стало употребление спиртосодержащей жидкости … На текущий момент известно о двух летальных исходах. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего создана специализированная следственно-оперативная группа, которая направлена в город Чадан для выяснения обстоятельств произошедшего.