Москва16 сен Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его ускорить утверждение программы развития судоходства и обновления флота в бассейне реки Амур.

По его словам, которые приводит ТАСС, общая протяженность водных путей в регионе достигает почти 7 тыс. км, из которых половина пригодна для судоходства.

Обращаюсь к вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота сказал Демешин

Глава региона подчеркнул важность использования бассейна реки и напомнил, что она представляет собой магистраль, соединяющую китайские города Харбин и Фуюань с Тихим океаном.

По словам Демешина, санкции вызвали потребность в развитии отечественного судоремонта, сейчас рыбопромысловые компании Дальнего Востока имеют доступ лишь к 12 действующим докам.

3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Путин заявил, что навигация по Северному морскому пути должна стать круглогодичной.