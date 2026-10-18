Демидов: двое мужчин ранены при атаке ВСУ на инфраструктурный объект в Белгороде

Демидов сообщил о ранении двух мужчин при ударе ВСУ по инфраструктурному объекту Демидов: двое мужчин ранены при атаке ВСУ на инфраструктурный объект в Белгороде

Москва18 окт Вести.В результате украинской атаки на инфраструктурный объект в Белгороде пострадали два человека. Об этом мэр города Валентин Демидов сообщил в Telegram-канале.

Ранее беспилотники ВСУ уже атаковали этот объект, но первый удар не причинил вреда людям. Вскоре боевики совершили новое нападение.

Двое мужчин после повторного удара по инфраструктурному объекту получили осколочные ранения, их доставили в областную клиническую больницу говорится в сообщении Демидова

Глава города уточнил, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что всего в результате украинских атак в регионе пострадали семь мирных жителей.