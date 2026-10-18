Москва18 октВести.В результате украинской атаки на инфраструктурный объект в Белгороде пострадали два человека. Об этом мэр города Валентин Демидов сообщил в Telegram-канале.
Ранее беспилотники ВСУ уже атаковали этот объект, но первый удар не причинил вреда людям. Вскоре боевики совершили новое нападение.
Двое мужчин после повторного удара по инфраструктурному объекту получили осколочные ранения, их доставили в областную клиническую больницуговорится в сообщении Демидова
Глава города уточнил, что медики оказывают раненым всю необходимую помощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.
Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что всего в результате украинских атак в регионе пострадали семь мирных жителей.