Москва18 октВести.В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгороде повреждено оборудование предприятия. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram.

На территории одного из предприятий зафиксированы повреждения оборудования

написал Валентин Демидов

Помимо этого, при повторном ударе по инфраструктурному объекту пострадали люди: у двоих мужчин диагностированы осколочные ранения. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.