В Белгороде при атаке дронов ВСУ повреждено оборудование на предприятии

В Белгороде беспилотники ВСУ повредили оборудование на предприятии В Белгороде при атаке дронов ВСУ повреждено оборудование на предприятии

Москва18 окт Вести.В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгороде повреждено оборудование предприятия. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram.

На территории одного из предприятий зафиксированы повреждения оборудования написал Валентин Демидов

Помимо этого, при повторном ударе по инфраструктурному объекту пострадали люди: у двоих мужчин диагностированы осколочные ранения. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.