Москва18 октВести.В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгороде повреждено оборудование предприятия. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram.
На территории одного из предприятий зафиксированы повреждения оборудованиянаписал Валентин Демидов
Помимо этого, при повторном ударе по инфраструктурному объекту пострадали люди: у двоих мужчин диагностированы осколочные ранения. Их госпитализировали в областную клиническую больницу.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.