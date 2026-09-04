Москва4 сенВести.На турбазе "Дача у озера" в деревне Удальцово в Ленинградской области во время празднования день рождения между мужчинами возник конфликт, который привел к ножевым ранениям одного из участников. Об этом сообщили в региональной полиции.
Правоохранители задержали 32-летнего крымчанина, который во время конфликта ударил ножом в грудь оппонента.
35-летний пострадавший житель Нижегородской области со сквозным повреждением желудка в тяжелом состоянии госпитализированотмечается в мессенджере MAX
Было возбуждено уголовное дело. Задержанный был неоднократно судим.