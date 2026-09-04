День рождения на турбазе под Петербургом обернулся поножовщиной На турбазе в Ленобласти крымчанин ударил ножом нижегородца

Москва4 сен Вести.На турбазе "Дача у озера" в деревне Удальцово в Ленинградской области во время празднования день рождения между мужчинами возник конфликт, который привел к ножевым ранениям одного из участников. Об этом сообщили в региональной полиции.

Правоохранители задержали 32-летнего крымчанина, который во время конфликта ударил ножом в грудь оппонента.

35-летний пострадавший житель Нижегородской области со сквозным повреждением желудка в тяжелом состоянии госпитализирован отмечается в мессенджере MAX

Было возбуждено уголовное дело. Задержанный был неоднократно судим.